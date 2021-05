Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, ha parlato della vaccinazione a cui si stanno sottoponendo i pre-convocati per gli Europei di Roberto Mancini. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb:

“A nome di tutti i giocatori ringrazio lo staff sanitario per come l’accoglienza. Siamo rimasti stupiti, vogliamo essere un esempio e speriamo che tutti potranno vaccinarsi il prima possibile. Ringraziamo anche il Governo e la FIGC per questa opportunità”.