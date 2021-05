Il Parma è in Serie B. Determinante la sconfitta con il Torino

Arriva un altro verdetto di questa Serie A: il Parma è in Serie B. È la seconda squadra a retrocedere aritmeticamente dopo il Crotone. Ad essere stata determinante, è la sconfitta contro il Torino. Il match è stato deciso da un gol di Vojvoda. Da segnalare una grande partita del terzino torinista ex Inter Cristian Ansaldi. Una vittoria molto importante per i granata, che guadagnano 3 punti preziosissimi per la salvezza, inguaiando le dirette concorrenti come il Cagliari, e soprattutto il Benevento, che ora è terz’ultimo da solo.