Il Mattino – Meret dà l’ennesimo segnale a Mancini per l’Europeo

Napoli Cagliari 1-1 frena gli azzurri nella corsa Champions anche se i giochi sono ancora aperti in vista dei tanti scontri diretti che attendono le altre pretendenti.

Come riportato da Il Mattino, se i giochi sono ancora aperti parte del merito si deve anche ad Alex Meret, ieri autore di un paio di parate di pregevolissima fattura, su tutte il miracolo sulla girata dell’ex Pavoletti a 5′ minuti dalla fine.

Il portiere ex Udinese e Spal nella sua esperienza a Napoli ha avuto i suoi alti e bassi, momenti in cui sembrava il titolare a momenti in cui Gattuso ha chiaramente preferito Ospina.

Meret ha avuto però il merito di restare sempre sul pezzo, concentrato e pronto per il suo momento e ieri, come con la partita contro la Juventus vinta per 1-0 ha dimostrato di essere un portiere di grande valore

Potrebbe essere lui quindi, il terzo calciatore italiano del Napoli convocato da Mancini per gli Europei, dietro agli indiscutibili Insigne e Di Lorenzo, un riconoscimento che il portiere friulano meriterebbe.