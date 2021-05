Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato all’evento presso l’Ospedale Spallanzani di Roma dell’Europeo e della Nazionale.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“L’Europeo si disputerà in sicurezza grazie all’ottimo lavoro del Governo, sia per gli atleti che per gli addetti ai lavori. Quest’oggi vaccinati 26 calciatori tra Roma e Milano”.