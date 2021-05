Diversi interventi importanti ed un miracolo nel finale: le pagelle di Meret

Alex Meret ha disputato una grandissima partita ieri pomeriggio al Maradona. Guardiamo insieme i voti in pagella per lui:

Corriere dello Sport – Voto 7: Compie delle vere e proprie prodezze nel finale e tiene a galla i suoi.

Gazzetta dello Sport – Voto 7: Decisivo in diverse occasioni, fa due parate importantissime.

TuttoSport – Voto 6,5: E’ merito suo se il Napoli rimane sul punteggio di 1-0 fino al 94′.

Meret ha giocato una delle sue migliori partite in maglia azzurra e paradossalmente le sue parate non sono servite per portare a cas il bottino pieno. Un errore nel finale di Hysaj, in marcatura su Nandez, rovina tutto.