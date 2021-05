De Canio: “Conte ha inciso sia sul campo che nel carattere. Napoli? Non fatevi ingannare da una cosa”

L’allenatore Luigi De Canio ha parlato a TMW Radio della Serie A, dallo scudetto dell’Inter alla corsa Champions che coinvolge anche il Napoli.

“Dove ha inciso Conte? Sul piano del gioco l’Inter è organizzata e sul piano del carattere non si arrende mai. E come voglia di vincere l’Inter ha imparato ad essere pratica come il suo allenatore. Ha inciso in parecchie cose. Barella, Lukaku e Lautaro i migliori, ha inciso anche Eriksen”.

“Champions? Guardando il calendario io penso che possa rimanere fuori una fra Milan e Juventus. Napoli? Ha la forza per vincere tutte le partite, non facciamoci ingannare dal pari col Cagliari”.