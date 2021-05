CorrSera – E’ tutto nelle mani del Napoli: due fattori a favore degli azzurri

Il Napoli ha tutto nelle proprie mani e non può sbagliare ancora se vuole entrare in Champions.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere della Sera, gli azzurri avrebbero al momento due fattori a favore per centrare l’importantissima qualificazione alla competizione europea più desiderata: il fatto di avere quattro match da vincere assolutamente senza sperare nei passi falsi delle altre e gli scontri diretti. Il Napoli è in vantaggi per gli scontri diretti sulle altre pretendenti al titolo e questo è un dato di fatto che ritornerà utile a fine campionato. Nonostante questo, ad ogni modo, non sono ammessi altri cali di concentrazione o partite mai chiuse realmente causa errori molteplici in zona offensiva. Serve più freddezza e cinismo.

