Camicioli: “Politano lo porterei ovunque. In Premier non avrebbero mai fischiato il fallo di Osimhen”

Davide Camicioli, giornalista per Sky, ha trattato alcuni temi riguardanti il Napoli alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Quei due punti erano utili per il Napoli, davano più tranquillità. Il pareggio con il Cagliari simboleggia la stagione del Napoli: molto sfortunata. Occhio alla Lazio, è in rincorsa e ha una partita da recuperare col Torino. Chi avrà più benzina approderà in Champions League. Politano me lo porterei ovunque, merita la nazionale. Gli serviva andare a Napoli, questa è una piazza difficile e unica, c’è una sola squadra, quindi tutto viene ingigantito.

Molto difficile valutare il fallo di Osimhen su Godin. Riguardandolo più volte ti resta il dubbio. Io amo la Premier, lì un fallo del genere non lo avrebbero mai fischiato. Lo Spezia, statistiche alla mano, ha sempre giocato alla grande con le big. Da loro mi aspetto una partita di possesso palla, ma concederà delle occasioni. Se il Napoli riesce a ripartire con i suoi, diventa difficile per gli spezzini”.