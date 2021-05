Sono terminate le altre due partite di Serie A Tim, che si sono giocate in contemporanea alla partita con il Napoli; nella gara che ha permesso agli interisti di vincere lo Scudetto, il Sassuolo ha pareggiato con l’Atalanta per 1-1, grazie ai goal di Gosens e Berardi. Nell’altra gara, il Bologna pareggia per 3-3 con la Fiorentina grazie a una tripletta del giovanotto Palacio. Questi i risultati:

Sassuolo-Atalanta 1-1(32′ Gosens, 52′ Berardi su rigore)

Bologna-Fiorentina 3-3(22′ Vlahovic su rigore, 31′ Palacio, 64′ Bonaventura, 71′ Palacio, 73′ Vlahovic, 84′ Palacio)