Termina a Marassi il primo tempo fra Sampdoria e Roma. Dopo la delusione europea e il periodo non proprio felice dei giallorossi in campionato, non stenta a placarsi le sciagure in casa Roma. Ci pensa Adrien Silva sul finale di tempo a portare in vantaggio per 1-0 la Doria, che va in vantaggio negli spogliatoi.