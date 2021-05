PAGELLE MN – Napoli costretto di nuovo ad inseguire: Osimhen sugli scudi, delude un azzurro

Il Napoli fallisce l’aggancio al secondo posto e ora è costretto di nuovo a inseguire. Al Maradona finisce 1-1 contro un Cagliari che trova il pareggio al 94esimo grazie alla rete di Nandez, che risponde al vantaggio azzurro firmato Osimhen.

Di seguito le nostre pagelle:

Meret 7: Tiene inviolata la porta fino al 94esimo com tre grandi parate si Zappa, Nandez e Pavoletti. Può farci poco sul gol del pareggio da distanza ravvicinata del centrocampista ospite.

Di Lorenzo 6: Buona partite in fase difensiva, un po’ meno in quella offensiva dove si propone poco.

Manolas 6: Attento dietro su Pavoletti, rischia poco.

Koulibaly 6: Partita generosa del senegalese che alla fine gioca anche con i crampi.

Hysaj 5: Inizia bene il match ma poi man mano soffre i calciatori rossoblù. Suo l’errore sul gol del Cagliari, l’albanese perde malamente Nandez alle proprie spalle.

Demme 6: Attento e preciso in mezzo al campo, sfiora anche il gol ma la traversa gli nega la gioia.

Fabian 6: Parte male con qualche errore di troppo, per poi rifarsi nel corso del match. Esce anche lui stremato dopo aver corso tanto.

Lozano 5: Sembra un parente lontano di quello ammirato fino a febbraio. Crea poco e niente in fase offensiva, fa fatica a tornare in condizione dopo l’infortunio muscolare.

Zielinski 6: Pochi spazi per lui a causa della densità del Cagliari in mezzo al campo. Viene servito spesso e sfiora anche il gol.

Insigne 6: Serve l’assist a Osimhen per il vantaggio azzurro, ma spreca più di un’occasione in zona offensiva.

Osimhen 7: Il migliore in campo dei suoi. Porta in vantaggio il Napoli e si vede annullare il gol della doppietta personale per un fallo molto dubbio su Godin. Si impegna molto anche in fase difensiva, non a caso gli azzurri hanno iniziato a soffrire dal momento della sua uscita per un colpo alla testa al 75′.

Mertens 5,5: Poco brillante, non sufficiente il suo contributo dato alla squadra. Perde quasi tutti i palloni giocati, da lui ci aspetta sicuramente di più.

Politano 6: Prova a creare qualcosa in fase offensiva e aiuta Di Lorenzo in quella difensiva. Poche occasioni, però, capitate sui propri piedi.

Elmas e Bakayoko: sv

Gattuso: 5,5