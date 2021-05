Incontro Donnarumma tifosi – Il calciatore è sotto pressione

Gianluigi Donnarumma, portiere e simbolo del Milan, è al centro di moltissime voci di mercato date dal mancato rinnovo di contratto che si sta rivelando più difficile del previsto.

Come riportato dal Corriere della Sera ieri il portiere avrebbe incontrato ii tifosi a Milanello, prima della partita vinta per 2-0 contro il Benevento; una delegazione degli Ultras del Milan gli avrebbe chiesto chiarezza sul futuro e viste le insistenti voci di un passaggio alla Juventus, i tifosi gli avrebbero chiesto di non giocare lo scontro diretto la prossima settimana.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Donnarumma avrebbe lasciato l’incontro con i tifosi in lacrime ed ora sentirebbe troppa pressione e si troverebbe in uno stato emotivo difficile.

La situazione è spinosa, si attendono aggiornamenti.