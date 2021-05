FOCUS – Napoli-Cagliari: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena alle ore 15:00 il match valido per la 34esima giornata di Serie A fra Napoli e Cagliari. Gli azzurri dopo la vittoria, importante, contro il Torino devono difendere con le unghie e con i denti il terzo posto dalle grinfie di Juventus e Milan. D’altra parte il Cagliari punta la salvezza e dopo una stagione non proprio esaltante e per i risultati e per le varie turbolenze societarie ora devono schiacciare l’acceleratore e provare a salvare la categoria. Napoli-Cagliari sarà anche la sfida fra allenatori, Gattuso contro Semplici, entrambi non hanno vissuto periodi felicissimi durante la stagione e ora puntano a salvare una stagione per entrambi non proprio felice.

Questo sarà il 34esimo match in quel di Fuorigrotta, i precedenti interni per partenopei e cagliaritano dettano: 20 successi Napoli, 9 pareggi, 5 vittorie Cagliari. L’ultima vittoria fra le mura amiche per Gattuso e i suoi risale al maggio 2019, finì 2-1. L’ultimo pareggio fra le due compagini risale al novembre 2014, una partita scoppiettante che vide il Napoli di Benitez conquistare solo un punto ma segnare 3 gol e subirne altrettanti. L’ultima vittoria per il Cagliari nell’ex San Paolo è datata novembre 2019, quando iniziava la crisi di risultati per Ancelotti e il suo Napoli, finì 1-0 con gol di Simeone.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, insigne;Osimhen.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Duncun,Nandez, Nainggolan, Deiola, Lykogiannis; Simeone, Pavoletti.