Nel corso di Sky Calcio Show nei prepartita delle partite delle 15:00, Gianluca Di Marzio ha dato dei chiarimenti su Gennaro Gattuso e sul suo futuro.

L’esperto di Calciomercato ha dichiarato che il tecnico calabrese non è riuscito a trovare l’intesa decisiva con la Fiorentina ritenendo il progetto non all’altezza ed il progetto non percorribile.

Sembrava la pista più calda quella di Gattuso a Firenze che si è improvvisamente raffreddata, si attendono sviluppi in una situazione molto complicata.