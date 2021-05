Ieri, dopo il pareggio del suo Spezia contro il Verona arrivato verso la fine della partita, ha parlato ai microfoni di Sky l’attaccante Kevin Agudelo:

“Oggi era fondamentale fare punti per noi e ci siamo riusciti. Gara con il Napoli? Li abbiamo già affrontati due volte, sappiamo come metterli in difficoltà, ma bisognerà stare attenti e concentrati e dobbiamo insistere sui nostri punti di forza“.