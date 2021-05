TuttoSport – Milik respinge le voci che lo portano in Italia

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio a Milik, ex attaccante del Napoli, e al suo futuro. Infatti, come riportato dal quotidiano, il polacco interessa a molte squadre italiane: “Arkadiusz Milik, ai microfoni di Canal Plus, prova a spegnere le voci

sempre più insistenti che lo vorrebbero vicino al ritorno in Italia: «Non ho mai detto che volevo lasciare Marsiglia. Sono molto felice qui. Gioco, segno. Mi sento bene qui. Il Marsiglia mi ha dato una possibilità in un momento difficile. Mi sono davvero divertito. Ho un contratto con il Marsiglia. Dipenderà anche dal club». Frasi sentite, doverose e rispettose nei confronti del club per cui gioca l’attaccante. Ma che in verità non riducono le possibilità di un suo passaggio alla Juventus a fine stagione”.