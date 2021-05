Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto nel finale contro il Verona. Le sue parole:

“Finale di stagione? Arriviamo bene, due partite fa abbiamo pareggiato con la squadra più forte d’Italia. Il problema è l’aspetto mentale, non dobbiamo mollare di testa e viaggiare con le gambe. I ragazzi sanno l’importanza di restare in questa categoria e non mi sento di doverli incalzare su questo”.