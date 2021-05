Sky – Pochi cambi per Gattuso, Semplici ritrova Nainggolan e può lasciar fuori un big

Napoli e Cagliari sono tra le squadre più in forma del campionato in questo momento. La redazione di Sky sport ha fatto il punto sulle ultime dai campi e le probabili scelte dei due allenatori. Pochi cambi per Gennaro Gattuso con Manolas che torna al centro della difesa e Mario Rui che potrebbe spuntarla su Hysaj a sinistra. Verso la panchina Bakayoko, pronto Fabian a tornare in mediana dal 1′. In attacco Lozano è in vantaggio su Politano mentre Osimhen può spuntarla nuovamente su Mertens.

Per quanto riguarda la squadra di Semplici va registrato il rientro di Nainggolan così come l’assenza di Marin per squalifica. Nonostante Cragno sia guarito dal Covid, contro gli azzurri sarà ancora una volta il turno di Vicario tra i pali. In mediana ci sono due alternative: schierare Deiola con Nandez esterno oppure inserire Zappa a destra e accentrare lo stesso Nandez. In attacco Joao Pedro, diffidato, può essere preservato in vista del match contro il Benevento, pronto quindi Pavoletti a far coppia con Simeone.