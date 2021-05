Serie A, scudetto più vicino per l’Inter: Eriksen e Hakimi regalano la vittoria ai nerazzurri

Termina il match allo Scida: l’Inter batte il Crotone per 0-2. Ora lo scudetto è più vicino per la squadra di Conte, in attesa del risultato di domani tra Sassuolo e Atalanta.

Primo tempo lento che termina 0-0 ma che non manca di emozioni: l’inter colpisce due pali, prima con Lukaku da calcio d’angolo e poi con Lautaro. Secondo tempo che inizia come è finito il primo, poche azioni e poche occasioni. La squadra di Conte trova il vantaggio al 68′ con Eriksen, che dopo uno scambio con Lukaku, tira da fuori aria e trova la deviazione di un difensore: Cordaz non può fare nulla. Annullato un gol all’attaccante belga per fuorigioco di Perisic. Raddoppio che arriva nel recupero con Hakimi.