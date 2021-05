Roma – Il Napoli Primavera non può sbagliare contro il Benevento

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio al settore giovanile del Napoli, in particolare alla Primavera della squadra azzurra. Infatti, come riportato dal quotidiano, il Napoli oggi si gioca il suo futuro: “Lo scorso weekend è stato fortemente positivo per il settore giovanile del Napoli. Tra l’under 17 e la Primavera sono arrivate due vittorie importanti. Questi ultimi sono riusciti ad imporsi con un sonoro 4-0 contro la Virtus Entella. Una sfida che rappresentava uno scontro diretto per l’accesso ai play-off in vista della promozione in Primavera 1”.

“La concentrazione ora però deve essere tutta sul match di oggi, contro i sanniti. Alle ore 12,30, presso il Centro Sportivo di Avellola, il Napoli affronterà il Benevento. I padroni di casa non vengono da un gran momento, l’ultima vittoria risale al 17 marzo contro la Salernitana. In classifica sono 5 i punti che separano le due squadre, nonostante il Benevento abbia giocato due partite in più. Per il Napoli c’è un solo risultato a disposizione, la vittoria, così da proseguire verso l’obiettivo promozione”.