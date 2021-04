PRIMA PAGINA – La Gazzetta dello Sport: “L’Inter vuol dire 19”

L’edizione odierna della Gazzetta apre dedicando grande spazio all’Inter vicinissima al diciannovesimo scudetto che potrebbe già vincerlo questa giornata. Spazio anche al Milan che mentre cerca di conquistare la Champions con Ibra, pensa anche al futuro e a rinforzarsi in caso di qualificazione. Pronti a provare l’assalto a De Paul con Hauge più soldi. Spazio anche alla pena di 12 mesi di squalifica a Lotito per il caso Covid e il protocollo non rispettato. Spazio anche alla Juventus che affronterà l’Udinese a Udine con coppia d’attacco composta molto probabilmente da Morata e CR7. Sarà lo spagnolo a cercare di riaccendere lo “spento” Ronaldo.