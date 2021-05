Marrucco: “Lozano titolare? Scelta particolare. Cerco sempre Demme nelle formazioni del Napoli”

Fulvio Marrucco, agente e avvocato, è intervenuto in diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo per parlare del match di domani tra Napoli e Cagliari. Le sue parole:

“Ho un rapporto speciale con la Sardegna perché ho assistito molti artisti e calciatori sardi. Cagliari dello scudetto? Grande squadra, in un calcio povero. Se Lozano partirà titolare? Vista la forma di Politano, è una scelta particolare. Lozano per quello che ha fatto in settimana si meriterà di giocare. Quando vedo la formazione del Napoli guardo se c’è Demme, è un giocatore indispensabile”.