Il Roma – Ospina non dovrebbe recuperare per la sfida con il Cagliari: ai box anche Lobotka

Il Napoli si avvicina alla sfida con il Cagliari, valida per la 34esima giornata di campionato e fondamentale per le lotte Champions e salvezza.

Come riportato da Il Roma, a meno di clamorose esclusioni dell’ultimo minuto Gattuso dovrebbe avere l’intero gruppo squadra a disposizione tranne David Ospina e Stanislav Lobotka che nella seduta di ieri al training center di Castel Volturno hanno lavorato a parte e non saranno della partita.

Nuova chance dunque per Alex Meret che difenderà i pali della porta Partenopea.