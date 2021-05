Il Roma – Dalla prossima stagione cambieranno molte panchine Napoli in primis

Il Napoli conogni probabilità si separerà dall’attuale allenatore Gennaro Gattuso che ha avuto irreparabili discussioni con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Come riportato da Il Roma, la squadra partenopea non sarà l’unica a cambiare tecnico a fine stagione ma si pronostica un vero e proprio valzer delle panchine.

Con ogni probabilità le strade tra il Napoli e Gennaro Gattuso si separeranno e per il prossimo allenatore sarà fondamentale l’eventuale partecipazione alla prossima Champions League. In caso di piazzamento Champions il primo nome sulla lista di De Laurentiis è Luciano Spalletti, con cui sembrano esserci stati alcuni contatti; alternative papabili, soprattutto in caso di mancata partecipazione alla più importante competizione per club del mondo sono Juric e Italiano con De Zerbi sullo sfondo.

Molte altre squadre sono pronte a cambiare allenatore con la Juventus in primis per cui si paventa un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri.

Cambieranno molto probabilmente anche gli allenatori di Fiorentina e Verona con Firenze possibile destinazione di Gattuso ed il futuro di Juric da definire.

Siamo pronti ad assistere ad una Serie A completamente nuova.