Gazzetta – Zaccagni in bilico tra Napoli e Lazio

Mattia Zaccagni trequartista del Verona è stato autore di una grande stagione che ha attirato a se le attenzioni delle big italiane.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a Gennaio, Napoli e Verona sembravano aver trovato l’accordo decisivo per far sì che il centrocampista in orbita nazionale si trasferisse alla corte di De Laurentiis ma non si è mai trovato l’accordo decisivo per concludere l’operazione.

Nel frattempo si è inserita nella trattativa la Lazio, che resta alla finestra per valutare i margini dell’operazione.

A Gennaio servivano almeno 15 milioni per convincere il presidente del Verona a concludere l’operazione ma visto il calo alla distanza di Zaccagni, la peranza dei presidenti Lotito e De Laurentiis è di spuntarla ad un prezzo migliore.