L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all’attacco del Napoli, in particolare al tridente Insigne-Lozano-Politano. Infatti, come riportato dal quotidiano, i tre giocatori insieme hanno realizzato 35 gol. Una cifra enorme per una squadra che lotta per la Champions League. In Europa solamente il Liverpool ha fatto meglio con 36 gol all’attivo