CdS – Il Napoli ritrova Manolas dopo la squalifica

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla difesa del Napoli, in particolare a Kostas Manolas. infatti, come riportato dal quotidiano, il greco è disponibile, dopo aver scontato la squalifica, per la partita di domani: “C’è un Napoli che s’ è lanciato, eccome, ed è stato capace di riemergere dalla crisi scatenata nella fase ascendente dalle nove sconfitte: e squadra che vince non si tocca, semmai si riristema, potendoselo permettere con un organico extra-large che restituisce, dopo una giornata di squalifica, Kostas Manolas”.