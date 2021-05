CdS – Fabian Ruiz torna tra i titolari: superato il problema alla schiena

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al centrocampo del Napoli, in particolare a Fabian Ruiz. Infatti, come riportato dal quotidiano, lo spagnolo dovrebbe tornare tra i titolari nella sfida di domani: “E dopo aver sistemato la schiena, che un po’ di noia gliel’ha data, Fabian Ruiz si candida per riprendersi il Napoli, come ha fatto in questo anno nel quale non si è negato nulla, né gli alti e né i bassi e manco un periodo di quarantena. Però il peggio è passato, la sua «statura» si è rivelata di nuovo quella dell’Europeo di due anni fa, la sua centralità è stata ribadita e contro il Cagliari gli tocca ricominciare da titolare e non come un «8» qualsiasi, ma un «8 e mezzo», il valore aggiunto che incide, dirige, ispira e se capita ci mette pure il sinistro letale”.