CdS – Cragno è pronto per il Napoli ma decide Semplici

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla sfida di domani tra Napoli e Cagliari con Cragno pronto a tornare tra i pali: “Ha raggiunto il gruppo portieri dopo essersi lasciato alle spalle il Covid contratto nella parentesi in Nazionale,

e dopo il breve percorso di riatletizzazione è riuscito a rimettersi al passo con gli altri. Per la squadra sicuramente una buona notizia ma ora a sciogliere le riserve dovrà essere il tecnico rossoblù che, con un Cragno perfettamente ristabilito, si troverà di fronte a un bivio. Se il portiere titolare darà ampie garanzie sulla sua condizione, toccherà a lui difendere la porta isolana dagli assalti di Insigne e compagni al Maradona, ma se così non dovesse essere, Vicario è pronto a fare la sua parte”.