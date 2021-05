Carnevale: “Questo Napoli mi piace: sono i favoriti per la Champions”

Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli ed attualmente osservatore dell’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sugli esterni goleador del Napoli e sulla corsa Champions.

Le sue parole:

Questo Napoli mi piace eccome, è davvero un bel vedere in campo. Parliamo di tre giocatori maturi, di grande qualità tecniche.

Insigne è al top della maturazione e mi aspetto un grande Europeo da lui; Lozano e Politano oltre a segnare sono molto cresciuti nella fase difensiva. Sono convinto che questi tre farebbero bene pure nel City di Guardiola”.

Ha continuato il dirigente: “Il Napoli è favorito per la Champions, con tutto il rispetto per il Cagliari e le altre, quando giocano a questi livelli ce n’è per pochi. E poi le polemiche hanno rafforzato il gruppo attorno a Gattuso.

Sarà dura non riconfermare Rino se arriverà in Champions.”