Vigliotti: “Futuro panchina azzurra? De Laurentiis segue Garcia e Galtier”

Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale azzurra, Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del futuro della panchina azzurra. Di seguito le dichiarazioni del giornalista: “Ci sono tanti nomi per il futuro della panchina azzurra per il dopo Gattuso. Tra questi c’è quello di Garcia. Piace molto a De Laurentiis lo ritiene un profilo interessante, già da tempo. Attualmente, il patron azzurro, studia attentamente due nomi per la panchina in vista della prossima stagione: quello appunto dell’allenatore del Lione e di Galtier”.