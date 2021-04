SOCIAL – La dedica di Giovanni Di Lorenzo a Fabian Ruiz

Gli azzurri si allenano in vista della sfida con il Cagliari importante in chiave Champions League. Per il Napoli, in questo finale di stagione, ogni partita si può rivelare decisiva al fine dell’obiettivo fissato. I giocatori lo sanno e si impegnano con grande intensità. Giovanni Di Lorenzo ha postato, sul proprio Instagram, uno scatto dell’allenamento odierno che ritrae lui con il compagno di squadra, Fabian Ruiz, e scrive: “Mio fratello”. Di seguito la stories del terzino sul suo profilo Instagram ufficiale:

