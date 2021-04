Sky – Tre nomi per il futuro della panchina azzurra

Manca poco alla fine della stagione e il Napoli spera e lotta per la Champions. In bilico per la prossima stagione è la panchina del Napoli che vede l’addio di Gattuso vicino. L’allenatore calabrese ha avuto un percorso non facile a Napoli: tra difficoltà e infortuni. Anche se le cose sembrano essersi risolte, neanche la Champions farebbe cambiare opinione ad ADL sul futuro della panchina azzurra. Secondo quanto riportato da Sky, tre sono i nomi degli allenatori che potrebbero prendere il posto di Rino. Nel caso del ritorno nell’Europa che conta, il nome in pole position è quello di Spalletti. Luciano ha esperienza a livello internazionale e garantirebbe una bella figura. Si osserva, però, anche i nomi di Galtier e Italiano. I due hanno meno esperienza di Spalletti ma sono profili che piacciono al patron azzurro. Decisivi per il futuro saranno questi 23 giorni che decideranno le posizioni e, quindi, soprattutto i piazzamenti in Champions.