Sky – Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Domenica il Napoli affronterà il Cagliari al Maradona. Gli azzurri in cerca della Champions mentre la squadra di Semplici cerca punti per la salvezza. Gattuso, forte delle ultime uscite di Osimhen, probabilmente farà partire lui titolare. Torna anche Manolas a fare coppia con Koulibaly. Per il Cagliari, invece, tra le assenze c’è lo squalificato Marin. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre di Sky:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. All .: Gattuso

Cagliari (3-4-2-1): Vicar; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Duncan, Nainggolan, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici