Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW radio. Ecco quanto estrapolato:

“A mio avviso la Fiorentina non prenderà Gattuso. E’ una squadra ricca e senza debiti. In 4-5 anni potrebbe anche arrivare in Europa League. Non basta prendere Gattuso, ci vuole un impegno triennale con un bel progetto”.