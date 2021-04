Napoli-Cagliari, i diffidati della squadra azzurra

Il Napoli in questo finale di stagione non può sbagliare. L’obiettivo è la Champions e i punti di ogni singola partita possono essere decisivi al fine di arrivarci. Domenica 2 maggio alle ore 15 ci sarà il Cagliari da affrontare e battere. Particolare attenzione dovrà fare Mario Rui. Il terzino portoghese è l’unico diffidato della sponda azzurro e un giallo potrebbe costargli la partita contro la squadra di Italiano in programma sabato 8 maggio alle ore 15. Attualmente si gioca il posto da titolare sulla fascia sinistra con Elseid Hysaj. Il ballottaggio vede leggermente in vantaggio proprio il portoghese a discapito dell’albanese.