Montervino: “Bakayoko non è un incapace, potrebbe restare”

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, ha parlato di Tiémoué Bakayoko ai microfoni di Radio Crc, durante il programma Arena Maradona.

“Bakayoko non è un incapace. Soltanto chi non lo conosceva ha potuto etichettarlo così. Con le sue ultime prestazione potrebbe ottenere la riconferma. A Napoli siamo abituati a giudicare in fretta. Durante le sue esperienze con Chelsea, Milan e Monaco, Bakayoko si è costruito una carriera di tutto rispetto. Le sue ultime partite hanno riaperto ad una possibile riconferma”.