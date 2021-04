Milik: “Lasciare Marsiglia? Mai detto. Il mio futuro dipende da questo”

Arkadiusz Milik, ex attaccante del Napoli e attuale centravanti del Marsiglia, è intervenuto ai microfoni di Canal+ per parlare del suo futuro. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante polacco: “Lasciare Marsiglia? Mai detto e mai pensato questo. Io qui mi trovo bene e sono felice dell’ambiente. Gioco e faccio gol. La squadra mi ha accolto e dato una possibilità in un momento non semplice, anzi in un momento molto delicato e difficile. Con loro mi sto divertendo. Inoltre ho un contratto da rispettare che mi lega alla squadra e il mio futuro non dipenderà solo da me ma anche dal club e dalle loro scelte”.