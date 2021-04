Mauro: “Mi dispiacerebbe molto se Gattuso lasciasse il Napoli”

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di alcuni temi riguardanti la situazione dei partenopei: “Il Napoli ha fatto vedere il miglior gioco insieme all’Atalanta. È mancata solo la continuità a causa dei numerosi infortuni che sono capitati. Gattuso ha dovuto inventarsi la formazione più volte, ma appena sono tornati i titolari ha fatto più che bene. Mi dispiacerebbe molto se al termine della stagione Gattuso lasciasse il Napoli, si potrebbe fare retromarcia e non interrompere questo bel progetto. Spalletti mi piace molto, sarei contento se tornasse in pista insieme a Sarri e Allegri“.