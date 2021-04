In questi giorni, rimbalzano voci su un possibile riavvicinamento di Gattuso e De Laurentiis per riaffrontare il discorso rinnovo di contratto e per augurarsi una permanenza del tecnico calabrese.

Per Il Roma, non ci sono speranze: Gattuso è ancora furioso per la mancata tutela della società in un momento delicato e per il fatto che De Laurentiis abbia contattato altri tecnici. Rino sa perfettamente che solo per la compattezza della squadra e per il rifiuto di alcuni tecnici a gennaio siede ancora sulla panchina azzurra.

E ci siederà fino a fine stagione, quando finirà il suo compito a Napoli: da allora, sarà probabilissimo un addio di Gattuso, che probabilmente non accetterà più di restare a Napoli dopo tutto ciò che ha subito.

Insomma, un bel divorzio si potrebbe consumare nonostante un matrimonio che sta dando i suoi frutti.