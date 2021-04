Il Napoli, attraverso i suoi profili social, ha celebrato una vittoria del passato. La partita in questione è Inter-Napoli 0-1, giocatasi il 30 aprile del 2017. In quell’occasione a siglare il gol vittoria per il Napoli fu José Maria Callejon, a seguito di un errore dell’allora terzino dei nerazzurri Yuto Nagatomo. La squadra allora allenata da Maurizio Sarri avrebbe concluso il campionato al terzo posto di un soffio, dopo un duello con la Roma chiusosi solo all’ultima giornata.