Gravina: “Dobbiamo pensare positivo ed essere ottimisti. Stiamo lavorando alla ripartenza dei settori giovanili in tempi brevissimi”

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una visita all’Aquila per un’iniziativa promossa dalla Lega nazionale dilettanti. Ecco quanto riportato dall’ANSA: “Per battere la pandemia c’è bisogno di ottimismo e non possiamo parlare di un anno solamente disastroso, perché altrimenti vivremo un altro anno di negatività che non fa crescere il Paese. Per far realmente ripartire il paese e vincere la battaglia, stiamo lavorando sulla ripresa dei settori giovanili in tempi brevissimi. I ragazzi e i bambini devono ritornare a giocare. Era noto che in questa fase a causa dell’emergenza della pandemia, era molto difficile far ripartire al 100% l’attività. La nostra scelta dipende sia per tutelare gli atleti che per le restrizioni imposte dallo stato. Oggi però dobbiamo essere capaci di reagire”.