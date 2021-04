Del Genio: “Gattuso ha due dubbi per la partita con il Cagliari”

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare dei dubbi di formazione di Gattuso per la partita con il Cagliari: “Il Napoli ha un calendario fitto: ci saranno ben 3 partite nel giro di 8 giorni. Gattuso cercherà di alternare nel miglior modo i giocatori. Contro il Cagliari in difesa torna Manolas a fare coppia con Koulibaly. Davanti alla difesa ci sarà Fabian Ruiz con Demme probabilmente. Bakayoko si è ripreso ma è ancora in svantaggio su Diego. I dubbi di Gattuso sono tra Hysaj e Mario Rui ma soprattutto Lozano e Politano”