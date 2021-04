Colomba: “Osimhen non è ancora pronto. Mertens partirà titolare. Su Insigne…”

Franco Colomba è intervenuto ai microfoni di 1Station Radio durante la trasmissione “Il Sogno Nel Cuore”. Ecco quanto estrapolato:

“Adl e Gattuso devono fare un passo indietro e continuare insieme. Osimhen non è ancora pronto, Mertens parte titolare. Lobotka bocciato. Insigne? Unico ed insostituibile. Politano? Accetta di giocare e di non giocare tranquillamente, è entrato in quest’ottica e si sta ritagliando uno spazio importante. In questo è maturato anche Insigne, non ha più gli scatti di rabbia per le sostituzioni”.