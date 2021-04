Graziano Battistini, agente del portiere del Cagliari Alessio Cragno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“È sempre stato bene, lievi sintomi ma tutto sommato situazione tranquilla. Non so se Semplici lo manderà in campo domenica, dati i pochi allenamenti fatti. Se il mister sceglierà lui, allora si farà trovare pronto”.