Adani: “Il campo ha dato ragione a Gattuso. Senza infortuni, oggi il Napoli lottava per lo Scudetto”

Daniele Adani è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv su Twitch per parlare di Gattuso. Di seguito le dichiarazioni del telecronista: “Gattuso ha dimostrato davvero tanto in campo. Ovviamente non considerando il periodo dove ci sono state tante assenze e aveva a disposizione solo 13 giocatori massimo. Si può amare e stimare allenatori come Gasperini e Conte, però bisogna ammettere che il campo ha dato ragione al tecnico calabrese senza ombra di dubbio. Se non ci fosse stato quel momento di difficoltà, causato dai tantissimi infortuni nello stesso momento, il Napoli oggi era una pretendente dello Scudetto e poteva lottare con l’Inter di Antonio Conte”.