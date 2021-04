Zazzaroni su Spalletti: “È stato chiamato in un periodo molto difficile”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Il direttore del quotidiano ha parlato della corsa allenatori, in particolare di Spalletti: “Spalletti è stato chiamato in un periodo molto difficile da ADL e non è stato l’unico. Infatti il patron del Napoli chiamò anche Sarri, Allegri e Benitez. Al presidente degli azzurri piace Luciano perché tra gli allenatori liberi è il più preparato, tatticamente parlando. A giugno si libererà dall’Inter, con Sarri che probabilmente andrà alla Roma, ed è giusto che il Napoli punti su di lui”