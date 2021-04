Zazzaroni: “Premio per la squadra in caso di qualificazione in Champions”

Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Il giornalista ha parlato della corsa Champions con il Napoli in piena lotta per l’Europa dei grandi: “ADL ha istituito un premio per la squadra in caso di qualificazione in Champions. È una pratica molto comune dei presidenti, non credo che De Laurentis abbia preso spunto da Gattuso, che inseriscono questi bonus nel corso del campionato. Dovrebbe essere strano il contrario con il Napoli che attualmente è in zona Champions”