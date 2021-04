Verso Napoli-Cagliari: gli ultimi precedenti

Domenica alle ore 15 allo stadio “Maradona“, andrà in scena Napoli-Cagliari. Partita importante sia in ottica Champions ma anche in chiave salvezza. Gli azzurri sono ovviamente favoriti, ma l’ultimo scontro giocato a Napoli sorride ai sardi. Riviviamo gli ultimi precedenti:

Napoli-Cagliari 0-1 2019/2020

Napoli-Cagliari 2-1 (Mertens, Insigne) 2018/2019

Napoli-Cagliari 3-0 (Hamsik, Mertens, Koulibaly) 2017/2018

Napoli-Cagliari 3-1 (Mertens, Mertens, Insigne) 2016/2017

Napoli-Cagliari 3-3 (Higuaìn, Inler, De Guzman) 2014/2015

Napoli-Cagliari 3-0 (Mertens, Pandev, Dzemaili) 2013/2014

Napoli-Cagliari 3-2 (Hamsik, Cavani, Insigne) 2012/2013

Napoli-Cagliari 6-3 (Hamsik, Cannavaro, aut. Astori, Lavezzi, Gargano, Maggio) 2011/2012