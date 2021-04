La Mayorga, la ragazza che ha denunciato Ronaldo per violenza sessuale, ha chiesto al giocatore portoghese 64 milioni di euro come risarcimento. Infatti, come riportato da TuttomercatoWeb, la donna ha chiesto un risarcimento per il dolore e la sofferenza causata. La ragazza aveva conosciuto il giocatore della Juventus nel 2009 in un albergo di Los Angelese dove, secondo i racconti della ragazza, sarebbe stata violentata.